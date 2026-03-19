Fälttekniker till Components
Infranord AB, Components / Elektrikerjobb / Nässjö Visa alla elektrikerjobb i Nässjö
2026-03-19
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infranord AB, Components i Nässjö
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.

Arbetsuppgifter
I rollen som Fälttekniker reser du till stor del runt i Sverige och ansvarar du för att planera, leda och utföra el- och signalarbeten ute i fält . Ditt arbete inkluderar att:
* Vid uppdrag i fält: detaljplanera arbetet, montera och installera utrustning samt kontrollera och driftsätta denna inom el och signal.
* Vid behov felsöka både elektriska och mekaniska delar i anläggningen.
* Utföra montage och installation av el- och signalutrustning i Components verkstad mellan fältuppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har elteknisk utbildning från gymnasium eller motsvarande. B-Körkort är ett krav och även goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
* 2-3 års erfarenhet från järnvägs- eller entreprenadbranschen.
* Minst 3 års erfarenhet av felavhjälpning i elektriska kraft- och automatikanläggningar.
* Erfarenhet av lågspänningsinstallationer.
ÖVRIGT
Om Infranord Components
Infranord AB Components är en resultatenhet inom Infranord AB med uppdraget att stödja Infranord med produkter mot infrastruktur samt att driva lönsamma externa affärer. Infranord AB Components är en av de största aktörerna i Norden för prefabricerade järnvägprodukter. Moderbolaget Infranord AB både bygger och underhåller järnväg med fokus på kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Våra cirka 1600 medarbetare arbetar med allt inom ban-, el-, signal- och teleteknik. Vi bedriver även verksamheter inom mättjänster samt tillverkar och renoverar järnvägskomponenter. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden. Vår ambition är att maximera effekten av varje investerad järnvägskrona.
Ta chansen och sök! Urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306831".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Components
Arbetsledare Components
Christopher Carmbrant christopher.carmbrant@infranord.se +46701001714
9807139