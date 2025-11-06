Fälttekniker CS
Ricoh Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
2025-11-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ricoh Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Västerås
, Falun
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Om rollen
Som AV-tekniker på Ricoh får du en varierande vardag där du arbetar med att installera och serva moderna mötesrumslösningar hos våra kunder. Du blir en del av vårt team för Communication Services (CS) och hanterar allt från skärmar och mikrofoner till kameror och annan videokonferensutrustning - i både små och stora mötesrum.
Arbetet är omväxlande och kan bestå av både kortare uppdrag och större projekt som kräver heldagar. Du planerar dina dagar tillsammans med kollegor inom support och Dispatch.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Installation av AV-utrustning och mötesrumslösningar
Kabeldragning och montering
Funktions- och kvalitetskontroller
Felsökning i samarbete med koordinator och teknisk support
Serviceuppdrag hos befintliga kunder
Dokumentation i ärendehanteringssystem
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av AV-teknik och liknande arbetsuppgifter
Har erfarenhet av system från Cisco, Yealink eller Logitech (eller liknande)
Är tekniskt händig, noggrann och kvalitetsmedveten
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Är flexibel och trivs med varierande arbetsmiljöer
Har svenskt medborgarskap (säkerhetsprövning ingår)
Har B-körkort
Talar och skriver flytande svenska och engelskaÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm (alt. Göteborg)
Lön: Enligt överenskommelse
Resor ingår i denna tjänst
Om Ricoh
Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering samt kommunikationsteknik. Vi är ett svenskt dotterbolag med cirka 200 medarbetare och en del av den globala Ricoh-koncernen. Ricoh Sverige rapporterar till Ricoh Europe med huvudkontor i London, medan det globala huvudkontoret är beläget i Tokyo, Japan. Ricoh är noterat på Tokyobörsen.
Ricoh-koncernen erbjuder helhetslösningar för kunders IT-miljöer - inklusive hårdvara, programvara, tjänster och konsultstöd.
Globalt har Ricoh cirka 90 000 medarbetare i över 200 länder. Hållbarhet är en central del av vår verksamhet, och vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och bidra till samhället genom olika CSR-initiativ.
Vår företagskultur bygger på Ricoh Way - en gemensam värdegrund som genomsyrar allt vi gör. Den omfattar sju grundprinciper: Team Work, Customer Centric, Innovation, Winning Spirit, Passion, Gemba samt Ethics and Integrity. Vi tror på vikten av att ta hand om varandra - och om vår planet.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår webbplats: www.ricoh.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ricoh Sverige AB
(org.nr 556228-8851), http://www.ricoh.se Arbetsplats
Hk Och Region Stockholm Jobbnummer
9591788