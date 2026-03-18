Fälttekniker CS / AV- tekniker
I rollen som AV-tekniker blir du en viktig del av vårt team inom Communication Services. Du arbetar med installation, service och support av moderna mötesrumslösningar - från mindre mötesrum till stora konferensrum. Dina uppdrag spänner över hela kedjan: skärmar, mikrofoner, kameror och annan videokonferensutrustning.
Du kommer dagligen i kontakt med en bred portfölj av produkter och lösningar, och erfarenhet av system från exempelvis Cisco, Yealink eller Logitech ser vi som meriterande.
Arbetet är omväxlande och omfattar både kortare uppdrag och större projekt som kräver närvaro på plats under heldagar. Planeringen sker i nära samarbete med kollegor inom support och Dispatch, vilket ger god struktur i ditt dagliga arbete.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Installation av AV-utrustning och mötesrumslösningar
Kabeldragning och montering
Funktions- och kvalitetskontroller
Felsökning i samarbete med koordinator och teknisk support
Serviceuppdrag hos befintliga kunder
Dokumentation i ärendehanteringssystem
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av AV-teknik och liknande arbetsuppgifter
Har arbetat med system från exempelvis Cisco, Yealink eller Logitech
Är tekniskt händig, noggrann och kvalitetsmedveten
Har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt
Är flexibel och trivs i varierande arbetsmiljöer
Har svenskt medborgarskap (säkerhetsprövning ingår)
Har B-körkort
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skriftPubliceringsdatum2026-03-18Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Resor ingår i denna tjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ricoh Sverige AB
(org.nr 556228-8851) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hk Och Region Stockholm Jobbnummer
9804746