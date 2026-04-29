Fältservicechef till ABB Electrification
ABB AB / Chefsjobb / Gällivare
2026-04-29
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till:
Service Manager
ABB Electrification Service Sweden levererar kritiska tjänster och lösningar inom låg- och mellanspänning över hela landet - från Malmö i söder till Kiruna i norr. Med cirka 60 medarbetare är vi en växande enhet som fokuserar på att vara bäst inom vår nisch för att förbättra tillgänglighet, tillförlitlighet, förutsägbarhet och hållbarhet inom elkraft för våra kunder.
Genom en bred portfölj av produkter och tjänster - inklusive underhåll, modernisering och rådgivning för låg- och mellanspänningsställverk, effektbrytare, reläskydd och relaterade produkter - stöttar vi viktiga industrier inom såväl papper & massa, gruvnäring, stålproduktion, energibolag och allmännytta.
I rollen som Fältservicechef ansvarar du för att leda och utveckla teamet av fältserviceingenjörer i norra Sverige, där du skapar en kultur präglad av samarbete, ansvar och kundfokus. Du ansvarar för att långsiktigt säkerställa och utveckla tillgänglighet på fältservicepersonal inom din region i enlighet med verksamhetens strategi, samtidigt som du leder den dagliga planeringen och förberedelse av serviceuppdrag med stöd av servicekoordinator som ingår i ditt team. Du jobbar tätt med våra projekt- och avtalsledare för resurstillsättning och utförande av fältaktiviteter samt säkerställer att serviceleveranser genomförs med hög kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad - alltid med kundens behov i fokus och i enlighet med etablerade processer och säkerhetskrav.
Placering föredragen Skellefteå, Luleå eller Gällivare.
Ansvarsområden
Leda, planera och följa upp arbetet för ett team av fältserviceingenjörer och servicekoordinator.
Säkerställa och utveckla tillgänglighet på fältservicekompetens inom ditt verksamhetsområde med egen fältservicepersonal och/eller underleverantörer.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer i nära samarbete med sälj- projekt, och avtalsorganisationen.
Fördela resurser effektivt baserat på kompetens, arbetsbelastning och leveranskrav.
Driva och följa upp serviceleveranser enligt uppsatta mål som kvalité, kostand, och leverastid.
Säkerställ att uppdrag är väl förberedda innan avfärd för effektivt och säkert utförande på site.
Säkerställ tillgång, kvalité och korrekt nyttjande av personlig skyddsutrustning, verktyg och instrument
Initiera och driva kontinuerliga förbättringar av processer, arbetssätt och verktyg i linje med enhetens strategi
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö-, säkerhets- och kvalitetskrav (HSE)
Coacha, utveckla och säkerställa kompetensnivå och certifieringar inom teamet
Samarbeta med andra enheter för att säkerställa ett enhetligt och konkurrenskraftigt kunderbjudande
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av ledarskap inom service, industri eller teknisk verksamhet
God förståelse för serviceprocesser, teknisk support och kundorienterat arbete
Erfarenhet av planering, resursallokering och operativ styrning
Kunskap inom arbetsmiljö och säkerhet (HSE/OHS)
Erfarenhet av projektledning och/eller förbättringsarbete är meriterande
Behörighet A eller AL är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga
Strukturerad, lösningsorienterad och resultatinriktad
Mer om oss
ABB:s servicedivision samarbetar med våra kunder för att förbättra tillgängligheten, tillförlitligheten, förutsägbarheten och hållbarheten hos elektriska produkter och installationer. Divisionens omfattande tjänsteportfölj erbjuder produktvård, modernisering och rådgivningstjänster för att förbättra prestandan, förlänga utrustningens livslängd och leverera nya nivåer av operativ och hållbar effektivitet. Vi hjälper kunderna att hålla resurserna i bruk så länge som möjligt, att utvinna maximalt värde ur dem och sedan återvinna och regenerera produkter och material i slutet av deras livslängd.
Rekryterande chef, Daniel Weidenmark +46 702 75 81 26, Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Linda Nyman +46 70 233 30 88, Unionen: Hannah Norén +46 706 34 03 46, Ledarna: Lenny Larsson +46 706 32 85 47.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot din ansökan senast 19 Maj och uppskattar om ansökan är i PDF format
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
https://www.abb.com/global/en
Vuoskojärvivägen 9B (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE
Gällivare, Vuoskojärvivägen 9B
9882443