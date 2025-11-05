Fältsäljare
Stigma Hyvleri AB / Säljarjobb / Falkenberg
2025-11-05
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Stigma Hyvleri är en ledande tillverkare i Europa av massiva trägolv. Vi fortsätter att växa och söker nu fler drivna fältsäljare som vill vara med i vår expansion. Vi är på jakt efter dig som är utåtriktad, älskar att träffa människor och som trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Din roll som fältsäljare
Du kommer att ha en avgörande roll i vår säljavdelning att skapa nya möjligheter för vår organisation att växa och blomstra. I rollen som fältsäljare arbetar du med att erbjuda våra produkter till återförsäljare runt om i hela Sverige.
Möjligheter för utveckling
Att vara en del av denna satsning innebär möjligheten att utvecklas både professionellt och karriärmässigt. Du kommer att ingå i ett team som befinner sig i en expansiv fas, vilket skapar stora möjligheter för personlig och yrkesmässig tillväxt.
Det finns möjligheter att denna roll även kan delas upp i 50% utesälj och 50% arbete med våra sociala medier och annat marknadsarbete.
I rollen kommer du att:
Besöka och vårda befintliga och nya återförsäljare.
Bygga starka, långsiktiga relationer och vara tekniskt bollplank för kunder.
Hålla utbildningar, produktgenomgångar och onboarding för återförsäljare.
Få spännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan.
Få uppleva en familjär företagskultur med stark teamkänsla.
Stigma söker dig som:
Är bekväm med att kontakta nya människor.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Trivs med att resa och arbeta självständigt.
Är utåtriktad, med en stark tävlingsinstinkt.
Är kommunikativ och trygg i att hålla presentationer och utbildningar.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: tobias.carlsson@stigma.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältsäljare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556152-5501)
Älvshult 124
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Platschef
Tobias Carlsson tobias.carlsson@stigma.se 0723428825
9589643