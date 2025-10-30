Fältsäljare
2025-10-30
WEARMONT söker dig som studerar eller vill jobba några dagar i veckan och tjäna extra pengar. Tjäna 10 000 till 16 000 i månaden beroende på hur många dagar ni väljer att arbeta hos oss.
Vi utbildar er på plats med några av Sveriges bästa säljcoacher. Ingen erfarenhet krävs.
Vi är ett företag som brinner för hållbarhet och kvalitet. Vi säljer ekologiska kläder tillverkade av mjuk och skön bambu, direkt till kunderna via dörrförsäljning. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och hjälpa oss att sprida vårt budskap om hållbart mode.
Om rollen
Som säljare hos oss är ditt uppdrag att möta nya och befintliga kunder vid deras hem. Du presenterar vårt unika sortiment av bambukläder, som känns extra bra att sälja eftersom de är skonsamma mot både hud och miljö. Arbetet är självständigt och flexibelt, och du får möjlighet att bygga upp dina egna kundrelationer i ett givande arbete.
Vi söker dig som
* Har ett starkt intresse för försäljning och kundkontakt.
* Är utåtriktad, engagerad och trivs med att möta nya människor.
* Gillar att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
* Har ett intresse för hållbarhet och miljö.
Vi erbjuder
* En rolig och social arbetsmiljö.
* Goda förtjänstmöjligheter med prestationsbaserad lön.
* Möjlighet till kontinuerlig utveckling inom försäljning.
* Gedigen produktutbildning så att du känner dig trygg i din roll.
Anställningsform: Tjänsten är en visstidsanställning/deltid/heltid.
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du passar för rollen. Vi ser fram emot att höra från dig!
* Lön: Provision baserad med bonusar.'
* Arbetstid: Torsdag till Söndag
Torsdagar och Fredagar 17.00 till 20.30
Lördagar och Söndag 12.00 till 21.00info@wearmont.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
