Fältsäljare
2025-09-24
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungstrand, Maria i Höör
Wearmont söker sociala och drivna personer som vill jobba ute i fält och träffa kunder. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi utbildar dig på plats!
Vi erbjuder
Grundlig introduktion och utbildning på plats
Stöttande team och tydliga mål
Flexibla pass enligt överenskommelse
Timanställning med provision
Mötet med kund ute i fält - presentera våra produkter/tjänster
Skapa förtroende och goda kundrelationer
Bidra aktivt till försäljningsmålen
Vi söker dig som
Gillar att prata med människor och är positiv
Har driv och vill lära dig nytt
Är ansvarsfull och punktlig
Inget körkort krävs
Anställningsform: Extrajobb - timanställning med provision
Plats: Skåne
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: bruno@wearmont.se
http://www.wearmont.se
Ljungstrand Maria Kontakt
Rekryteringsansvarig
Bruno Andersson bruno@wearmont.se 0723883979 Jobbnummer
