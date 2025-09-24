Fältsäljare

Ljungstrand, Maria / Säljarjobb / Höör
2025-09-24


Visa alla säljarjobb i Höör, Hörby, Eslöv, Perstorp, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ljungstrand, Maria i Höör

Wearmont söker sociala och drivna personer som vill jobba ute i fält och träffa kunder. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi utbildar dig på plats!

Vi erbjuder
Grundlig introduktion och utbildning på plats

Stöttande team och tydliga mål

Flexibla pass enligt överenskommelse

Timanställning med provision

Publiceringsdatum
2025-09-24

Arbetsuppgifter
Mötet med kund ute i fält - presentera våra produkter/tjänster

Skapa förtroende och goda kundrelationer

Bidra aktivt till försäljningsmålen

Vi söker dig som
Gillar att prata med människor och är positiv

Har driv och vill lära dig nytt

Är ansvarsfull och punktlig

Inget körkort krävs

Anställningsform: Extrajobb - timanställning med provision
Plats: Skåne
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: bruno@wearmont.se

Arbetsgivare
Ljungstrand, Maria, http://www.wearmont.se

Arbetsplats
Ljungstrand Maria

Kontakt
Rekryteringsansvarig
Bruno Andersson
bruno@wearmont.se
0723883979

Jobbnummer
9525128

Prenumerera på jobb från Ljungstrand, Maria

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ljungstrand, Maria: