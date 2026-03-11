Fältsäljare - ventilation & inomhusmiljö
Vill du starta en karriär inom försäljning? Vi utbildar dig och betalar bra från start
Letar du efter ett jobb där din insats faktiskt märks i både utveckling och lön? Nu söker vi fler personer som vill arbeta som säljare inom fastighetsnära tjänster. Du behöver ingen tidigare säljerfarenhet - vi lär dig allt från grunden.
Därför trivs våra säljare hos oss
Praktisk utbildning och coachning Du får en tydlig introduktion, kontinuerlig träning och daglig stöttning från erfarna ledare.
Fast bonus + provision utan tak Du styr själv hur mycket du tjänar. Våra säljare ligger i snitt runt 35 000 kr per månad.
Utvecklingsmöjligheter För dig som vill mer finns en tydlig väg vidare till exempelvis teamansvar eller andra roller.
Ett team som jobbar tillsammans Vi arbetar målinriktat, stöttar varandra och har en arbetsmiljö där prestation uppskattas.
Tjänstebil kan erbjudas Möjlighet till tjänstebil finns för rätt person.
Om rollen
I rollen som säljare träffar du kunder i deras bostäder och presenterar våra populära ventilationslösningar, bland annat:
rengöring och underhåll av ventilationssystem
tjänster som bidrar till bättre luft och inomhusmiljö
När affären är klar tar våra specialiserade tekniker över och utför arbetet. Din uppgift är att skapa förtroende, förstå kundens behov och genomföra affären.
Du arbetar självständigt ute på fältet, men med kontinuerlig uppföljning och stöd från teamet.
Bra att veta
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 12.00-21.00 Start: Snarast möjligt - utbildning direkt vid start
REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
