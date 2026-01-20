Fältsäljare - Solenergi hos aSolar
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Alingsås
Vill du bli en del av aSolars satsning på framtidens energilösningar?
aSolar är en väletablerad aktör inom solenergi i Sverige. Vi växer snabbt för att möta den ökande efterfrågan på smarta och hållbara energilösningar - och nu söker vi en fältsäljare som vill vara med och fortsätta vår resa.
Detta är en ny roll, vilket innebär att du får möjlighet att påverka hur arbetet formas och vara med och bygga upp något från grunden tillsammans med oss.
Om rollen
Som fältsäljare hos aSolar blir du en viktig del av vårt engagerade säljteam. Du arbetar nära försäljningsansvarig, projektledare och övriga säljare för att hitta nya kunder och skapa långsiktiga relationer.
En stor del av arbetet innebär att du besöker villaområden, knackar dörr och informerar om våra lösningar för solceller, energilagring och elbilsladdning.
Du har teknisk förståelse och kan förklara hur installationerna fungerar på ett enkelt och tryggt sätt. Arbetet är flexibelt, men vi ser gärna att du är tillgänglig under kvällar och helger när kunderna är hemma.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta nya områden tillsammans med försäljningsansvarig
Knacka dörr och informera om våra produkter och tjänster inom solenergi
Ta fram offerter för kompletta anläggningar direkt på plats
Följa upp försäljningsresultat och bidra till att utveckla våra processer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och trivs i kundmötet
Är social, engagerad och förtroendeingivande
Har god datorvana och kan hantera digitala verktyg
Behärskar svenska i tal och skrift
Är flexibel och tillgänglig även kvällar och helger
Meriterande
Erfarenhet av solenergi
Tidigare arbete med fältförsäljning eller dörrknackning
Erfarenhet av projektering, kalkylering eller offertarbete
Intresse för teknik, miljö och förnybar energi
Erfarenhet från solcellsbranschen är ett plus men det viktigaste är din drivkraft, ansvarskänsla och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Fast lön kombinerad med provision - du påverkar själv din inkomst
Möjlighet till mycket goda inkomster för dig som presterar bra
En roll där du får frihet under ansvar och chans att växa
Ett engagerat team och en framtidsbransch i stark tillväxt
Chansen att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälleAnställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Lön och uppstart enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande skicka in din ansökan redan idag!Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till info@asolar.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din ansökan.
E-post: info@asolar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare aSolar AB
(org.nr 559207-9387) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9695502