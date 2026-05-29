Fältsäljare - Garantilön 20 000 kr
Viasales AB / Säljarjobb / Malmö
2026-05-29
Ta din karriär till nya höjder med VIASALES!
Bli en del av vårt växande säljteam och sälj för några av Sveriges största varumärken inom telecom genom personliga möten med kunder. Som en del av vårt resande säljteam kommer du att få möjlighet att resa runt i landet, upptäcka nya platser och bygga starka relationer med kunder face to face
I den här tjänsten kommer du att vara borta hemifrån på veckodagarna och vi står självklart för både resor och boende, så du kan fokusera helt på att göra affärer och skapa minnesvärda kundupplevelser!
Skicka in din ansökan via annonsen du är bosatt i alternativt via den ort som ligger dig närmast.
Vi erbjuder:
Attraktiva provisioner utan tak (snittlön 50 000 kr)
Trygg start med garantilön.
Kontinuerliga utbildningar inom försäljning och ledarskap.
Möjlighet till tjänstebil för att göra dina resor smidigare och mer bekväma.
Spännande aktiviteter och tävlingar för att hålla motivationen på topp.
Heltidstjänst
Vi söker dig som:
Är flytande i svenska.
Drivs av att uppnå resultat och älskar utmaningar.
Är en social person som trivs med att möta nya människor.
Har en passion för att resa och utforska nya platser och har möjlighet att bo borta hemifrån på veckodagarna.
Körkort är meriterande, men inget krav.
Förmåner:
Betalda företagsresor
Tjänstebil
Företagsevent
Betald utbildning
Garantilön 20 000 kr/mån i 3 månader
Lön: 40 000- 120 000 SEK
Ansök redan idag för att ta nästa steg i din karriär!
För frågor, kontakta:
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Theres Akram - theres@viasales.com
- 073- 713 45 30
Ella Malmgren - ella@viasales.com
- 073- 399 12 96 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
211 20 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
