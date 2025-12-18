Fältpedagog, Socialtjänstens Fältgrupp
2025-12-18
Fältgruppen är en del av Umeå socialtjänst och tillhör enheten för prevention.
Gruppen bedriver förebyggande och relationsskapande arbete genom uppsökande insatser i offentliga miljöer där ungdomar vistas. Syftet är att tidigt identifiera ungdomar i riskzon, det vill säga ungdomar som riskerar att fara illa utifrån de miljöer och sammanhang de befinner sig i.
Fältgruppen möter ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt på olika sätt. Vårt uppdrag är att uppmärksamma deras individuella behov och förmedla kontakt till rätt stödinsatser. Det kan exempelvis handla om föräldrakontakt, Ingången alkohol- och drogrådgivning, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen eller socialtjänstens myndighetsutövning. Målgruppen är ungdomar i Umeå kommun i åldern 12-20 år, med ett särskilt fokus på ungdomar under 18 år.
Vi söker nu en ny kollega till vårt engagerade team!
Fältgruppen är verksam på tre nivåer för att tillgodose de behov som uppmärksammas genom det uppsökande arbetet; samhälls- grupp och individnivå:
Samhällsnivån innefattar Fältgruppens generella uppsökande arbete ute i de olika miljöerna. Det innebär att ni arbetar med aktiviteter som föreläsningar/föräldramöten/informations- och opinionsbildande insatser. Samt information/kunskap inom den egna organisationen och samarbete med andra yrkesgrupper.
Gruppnivån kan vara generellt arbete som vänder sig till ungdomsgruppen i stort. Det kan tex handla om en årskull elever som ska ha temadagar eller drogförebyggande arbete där ni medverkar. Det kan även innebära riktat arbete som vänder sig till grupper av ungdomar som löper större risk för en ogynnsam utveckling. En annan insats som är en viktig del i Fältgruppens arbete är att samla föräldrar till orosmöten. Det sker när du och dina kollegor känner oro kring en viss ungdomsgruppering.
Individnivån syftar till att fånga upp och slussa vidare ungdomen som befinner sig i riskzon och förebygga vidare ogynnsam utveckling. Detta kan ske genom motiverande samtal och aktiviteter med den berörda ungdomen och genom orossamtal med föräldrar. Arbetet bygger på relationen mellan ungdom och dig som "fältare" och byggs upp genom kontakten som etableras i det uppsökande arbetet.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som har god samarbets- och initiativförmåga. Du är öppen, positiv och har förmåga att se möjligheter. I rollen som fältpedagog arbetar du uppsökande och trivs i en utåtriktad roll där du får använda ditt engagemang, din drivkraft och din initiativförmåga. Arbetet kan många gånger vara oförutsägbart och kräver flexibilitet och förmåga att kunna prioritera. Det innebär också mycket stimulerande, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med möjlighet att påverka arbetet tillsammans med kollegorna i gruppen. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att bygga goda relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av socialt arbete med ungdomar och familjer
Erfarenhet av att samverka med andra professioner
Erfarenhet av att leda möten och informera/föreläsa inför större grupper
Goda kunskaper i det svenska språket
Giltigt utdrag ur belastningsregistret till följd av lagen om lämplighetskontroll
B-körkort
Meriterande
Vidareutbildning inom riskbruk och beroende och/eller kriminalitet
Erfarenhet av arbete med ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos
Erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer
