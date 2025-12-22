Fabrikschef som bygger team, kultur och resultat
2025-12-22
Är du en erfaren och resultatinriktad ledare inom produktion? Vi söker dig med förmågan att skapa struktur i komplexa produktionsmiljöer, driva förbättringsarbete och leda medarbetare mot tydliga mål.
Källbergs Industri AB vill hitta sin nya Fabrikschef som ska spela en nyckelroll i att utveckla och stärka produktionen i en anrik svensk livsmedelsverksamhet med global räckvidd. I denna centrala roll får du möjlighet att forma framtiden för produktionsteamet, driva förbättringar i processer och struktur, samt bidra till bolagets fortsatta tillväxt och effektivitet.
Om rollenSom Fabrikschef hos Källbergs ingår du i Ledningsgruppen och har ett helhetsansvar för den operativa produktionen inklusive underhåll/fastighet. Rollen är både operativ och strategisk, där du förväntas vara ute i verksamheten, stötta teamet och samtidigt driva förbättringsarbete och långsiktiga initiativ.
I produktionsledningsgruppen, som utgör kärnan i produktionens operativa styrning, kommer du tillsammans med teknikledare och tre driftledare att ansvara för driften. Detta innebär mycket samarbete med framförallt kvalitet men även med övriga funktioner i företaget
Huvudsakliga ansvarsområden:
Övergripande ansvar för produktionsprocessens dagliga drift och resultat.
Leda, coacha och utveckla team och ledning genom situationsanpassat ledarskap.
Säkerställa stabila produktionsflöden och öka bolagets förmåga att planera både på kort och lång sikt.
Leda investeringsprojekt.
Samordning av bemanning, personalplanering och produktionsscheman i nära samarbete med driftledarna.
Aktivt arbete med att driva och förbättra det förebyggande underhållet i produktionen. Detta i samverkan med teknikledaren, med målet att skapa hållbara rutiner och förbättrad planering/uppföljning.
Resultatstyrning baserat på KPI:er så som effektivitet, produktivitet, kostnader/kilo.
Driva strukturerat förbättringsarbete genom Lean-principer där det är relevant.
Samverka med kvalitetsavdelningen för att hantera avvikelser, säkra livsmedelssäkerhet och stärka kvalitet i processer.
Ha ett tydligt och bra samarbete med övriga funktioner såsom försäljning, inköp och logistik - exempelvis där leveranstider måste balanseras mot produktionskapacitet.
Detta är en bred roll där du får möjligheten att påverka både daglig drift och strategiska initiativ som sträcker sig från struktur och planering till kultur och ledarskap.
Om KällbergsKällbergs är ett etablerat livsmedelsföretag med 80 års historia och global närvaro, baserat i Töreboda, Västra Götaland. Idag är Källbergs den ledande leverantören av äggpulver på nationell nivå, samt med 70% export finns vi i ytterligare cirka 40 länder. Hela produktionskedjan, från färska ägg till färdig produkt, sker under samma tak. Här ingår knäckning, separering, spraytorkning, pastörisering och torrblandning, vilket gör Källbergs unikt i sin bransch. Antalet anställda på enheten i Töreboda är runt 80 personer, och omsättningen ligger på drygt 600 miljoner.
Som en del av DANÆG Group, med verksamhet i Danmark, Finland och Sverige, har Källbergs både stabil ägarbas och långsiktigt fokus med en tydlig satsning på innovation, tillväxt och hållbarhet. Bolaget är certifierat enligt FSSC 22 000 samt ISO 14001.
Som Fabrikschef blir du en viktig del av ledningen där du, leder produktionsledningsgruppen mot definierade mål.
Varför är denna roll en unik möjlighet?
Ägget är ett fantastiskt livsmedel och en unik råvara. Du kommer att leda en fabrik som producerar framtidens produkter, där vi idag knäcker 218.000 ägg/timma.
Du får jobba tillsammans med engagerade medarbetare i ett företag med lång tradition, stark produktkvalitet och internationell räckvidd.
Du får möjlighet att forma och utveckla en central funktion i företaget med stort ansvar.
Vi söker dig somHar tydlig erfarenhet av produktion inom industri, gärna från livsmedelsproduktion eller annan processindustri.
Dokumenterad erfarenhet av att leda i miljöer med varierande flöden och resurser där struktur är nyckeln för förbättrade resultat.
Förståelse för och vana att arbeta med produktionsuppföljning, KPI:er och målstyrning.
God förmåga att skapa och upprätthålla ordning och struktur i verksamheter där underhåll och personal är viktiga delar.
Erfarenhet av planerings- och ERP-system är meriterande (t.ex. Business Central, IDUS, Centuri).
Du är operativt lagd samtidigt som du tänker strategiskt. En ledare som backar upp teamet men också ser helheten.
Du syns där arbetet sker, respekterar teamet och bygger förtroende genom ditt beteende och dina handlingar.
Du är en "lead by example"-ledare med förmåga att ställa krav, följa upp och hålla fokus på resultat.
Du är trygg i din ledarroll, kan driva förändring och skapa struktur i miljöer präglade av snabba skiften och operativa utmaningar.
Du har god kommunikativ förmåga och är van att samarbeta tvärfunktionellt, såväl internt som externt.
Om anställningen
Detta är en rekrytering där du blir anställd av Källbergs Industri AB i Töreboda. I rollen förväntas du vara närvarande på anläggningen varje dag under ordinarie arbetstid. Behovet av närvaro i verksamheten och det nära samarbetet med driftledare, operatörer och kvalitetsfunktion gör detta till en vital del av uppdraget.
Anställningsvillkor, lön och övriga förmåner förhandlas direkt mellan dig och Källbergs i samband med rekryteringsprocessens slutskede. Detta säkerställer ett transparent upplägg och möjlighet att utforma en överenskommelse som speglar både din kompetens och företagets behov. Ersättning
