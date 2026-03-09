Extrapersonal till reception - Comfort Hotel
Hotel Saga i Linköping AB / Receptionistjobb / Linköping Visa alla receptionistjobb i Linköping
2026-03-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Saga i Linköping AB i Linköping
Comfort Hotel® Linköping City är ett av Linköpings mest centrala hotell. Vid Linköpings mittpunkt, Stora torget, hittar du oss. Ett mysigt hotell som erbjuder hemtrevliga rum och närheten till stadens shopping och sevärdheter.
Comfort Hotel® är den del av kedjan som lovar att ge våra gäster vad de behöver, och skippar det onödiga. Vi ligger väldigt centralt och erbjuder service, urban design och sociala ytor med fokus på miljö. Vi är avslappnade, men med hög energi och till ett överkomligt pris. Easy on the wallet. Easy access. Easy on the planet. Easy to enjoy. EASY.
Vi söker nu extrapersonal till receptionen som vill bli en del av vårat team och utvecklas tillsammans med oss. Du är en riktig glädjespridare och alltid ser till att dina gäster trivs och mår bra - service är något du brinner för! Vi ser gärna att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som gillar utveckling. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vill se resultat i ditt arbete.
Ditt arbete kommer att innefatta följande arbetsuppgifter:
In- och utcheckning av gäster
Bokningsförfrågningar
Kassahantering
Besvara frågor från gäster
Bidra till merförsäljningPubliceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Arbetat inom Nordic Choice
Tidigare erfarenhet som receptionist eller inom restaurang
Arbetstider är förlagda i första hand på kvällar och helger. Under sommaren går behovet upp och det finns möjlighet till upp till heltid. Lön enligt avtal.
Tror du att denna tjänst är något för dig? Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception extra". Arbetsgivare Hotel Saga i Linköping AB
(org.nr 559309-8204)
Hantverkaregatan 1 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saga i Linköping AB, Hotel Kontakt
Magnus Westerberg magnus.westerberg@overstemorner.se Jobbnummer
9786383