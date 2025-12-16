Extrapersonal till First Camp Ånnaboda - Örebro
2025-12-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Örebro
, Nora
, Nacka
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vilka är First Camp?
Vårt mål är klart - att bli världens ledande campingkedja. För att nå dit är våra campingmedarbetare avgörande. Medarbetarna med förmåga och vilja att bidra och hugga i där det behövs är oerhört viktiga spelare för övriga kollegor och inte minst våra gäster och deras upplevelse av sin semester hos oss!
First Camp Ånnaboda - Örebro
2 mil utanför Örebro hittar du First Camp Ånnaboda - Örebro, campingen och konferensanläggning där naturupplevelser, friluftsliv och familjeäventyr möts året runt. Här finns allt från discgolf, fartfylld mountainbike och badliv till fiske, vandring och vinteraktiviteter i toppklass. Med natursköna campingtomter, stugor i skogsmiljö och trevliga rum finns boenden för alla smaker, oavsett årstid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som kanske pluggar eller har tid över och vill ha ett extrajobb. Vi behöver förstärkning i vår Bistro och Reception/Restaurang. Gäller främst kvällar och helger, eventuellt möjlighet till sommarjobb.
Vi ser gärna att du är flexibel, kan ha många bollar i luften och tycker service är viktigt!
Bistro - som bistromedarbetare jobbar du i vårt kök. Där tillagar du bland annat rätter från vår Bistromeny, mat till grupper och konferenser, tillreder smörgåsar och fika till vårt café samt gör frukostbuffé till våra hotellgäster. Självklart ingår även disk och städ i arbetsuppgifterna. Även kassa och servering kan förekomma. Vi ser gärna att du har ett öga för det lilla extra, är kreativ och har ett intresse för att skapa god mat och en trevlig upplevelse till våra gäster.
Reception/Restaurang - du är ansiktet utåt och välkomnar och tar hand om våra gäster, både på plats och över telefon/mejl. Du är spindeln i nätet och har löpande kommunikation med de övriga kollegorna på destinationen för att skapa en bra gästupplevelse. Du dukar och förbereder i restaurangen för luncher och middagar, fyller på varor i vår lilla butik, checkar in och ut gäster, fixar i konferenslokaler, tar matbeställningar och även diskar och städar. Vi ser gärna att du är en serviceinriktad, flexibel och positiv person som är bra på att möta människor.
Vi ser också att du kan kommunicera väl på svenska eller engelska för att hantera instruktioner och möta våra gäster på ett trevligt och professionellt sätt
Vad erbjuder vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
VillkorVi söker medarbetare som kan jobba vid behov. Arbetstiderna kan inkludera tidiga morgnar, kvällar och helger i enlighet med hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.
AnsökanVi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://firstcamp.se/ Arbetsplats
First Camp Kontakt
Viktoria Timbäck viktoria.timback@firstcamp.se Jobbnummer
9646446