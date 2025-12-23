Extrajobb truckförare Derome
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2025-12-23
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett annat jobb, och känner att du vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi söker nu en självständig och ordningsam truckförare till Derome i Mölndal. Derome erbjuder ett heltäckande utbud som sträcker sig från skogsförädling och produktion av trä-, bygg- och industriprodukter till maskinuthyrning och bygglogistik. Som truckförare arbetar du självständigt och spenderar majoriteten av din arbetstid utomhus.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
• Orderplock av bygg- och järnvaror
• Hantering av leveranser och godsmottagning
• Lagerhållning, sortering och inventering
Arbetstiderna är varierade och du arbetar extra vid behov. Arbetstider för kvällspass är 14:30-00:00, medan dagpassen främst är mellan 05:30-14:30. Tillträde i tjänsten sker i januari. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Derome
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med att arbeta praktiskt och som har god vana vid att ta eget ansvar. Du är en person som både kan arbeta självständigt och även ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Rollen innebär att du till stor del arbetar utomhus, vilket kräver att du är flexibel och trivs i en varierande arbetsmiljö oavsett väderförhållanden.
Vi söker dig som:
• Har truckkort och god körvana
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Har materialkunskap inom bygg/järnvaror
• Har tidigare erfarenhet inom lagarbete
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Heliumgatan 6 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9663501