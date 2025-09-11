Extrajobb som vaktmästare!
Vi söker dig som vill arbeta extra som vaktmästare inom lokaler och kontor!
Vi söker nu en engagerad vaktmästare till vår kund där du kommer att ansvara för varierande arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av olika lokaler/kontor. Den ena dagen är aldrig den andra lik och det är viktigt att du kär flexibel och kan anpassa dig.
Som vaktmästare erbjuds du möjligheten till att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med en hög ambitionsnivå där service står i fokus. Du kommer att vara ansvarig för att säkerställa trivsel i lokalerna, samt se till att de alltid är i gott skick för att skapa en så bra miljö som möjligt för verksamheten.
Dina ansvarsområden kommer bland annat inkludera:
o Montering av möbler
o Utförande av mindre flytt & ommöblering
o Hantering av gods och post
o Underhåll av fastigheter & kontor
o Upphängning av hatthyllor & tavlor etc.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men arbetar tillsammans med vår kund på deras kontor i centrala Stockholm. Vi ser att du kan arbeta 2-3 pass i veckan och du kommer bli bokad utefter kundens behov.
DETTA SÖKER VI
• Dig som har minst en gymnasieutbildning och studerar i dagsläget på minst 50%.
• Dig som har arbetslivserfarenhet inom service och som vaktmästare.
• Dig som behärskar svenska och engelska språket obehindrat i såväl tal som skrift.
• Vidare är det krav på att ha B-körkort och godkänt polisregister.
Vår kund har lokaler i större delen av Stockholm och du behöver därför känna dig bekväm med att åka ut till dessa ensam eller med ytterligare en kollega. Eftersom det kan ske tyngre lyft är det till vikt att du inte har någon rygg eller knäskada sedan tidigare. Som person ska du vara serviceinriktad, glad och prestigelös. Du har även ett intresse för arbetet och är händigt lagd.
Låter det som en tjänst för dig? Ansök till tjänsten direkt då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
