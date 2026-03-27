Extrajobb som truckförare | Lernia | Borås
2026-03-27
Vi söker engagerade truckförare för extrajobb via Lernia i Borås. Här får du möjlighet att arbeta flexibelt med varierande uppgifter inom lager och logistik, utveckla din erfarenhet och bidra till effektiva flöden hos vår kund.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
I rollen som truckförare arbetar du med säker hantering av gods, lastning och lossning samt intern transport mellan lager- och produktionsytor. Arbetet kan innefatta körning med motviktstruck, skjutstativtruck och ledstaplare beroende på uppdragets krav. Du ansvarar för plock- och orderhantering, säkring av gods inför transport samt noggrann dokumentation av utförda moment. Uppdragen är på extrabasis med varierande timmar och förläggning efter överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning och hantering av gods med olika trucktyper
Lastning och lossning av fordon
Plock och orderhantering
Säkring och kontroll av gods inför transport
Registrering och dokumentation i system
Samarbete med lager- och produktionsteam för effektiva flöden
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och trygg i truckkörning. För tjänsten krävs:
Giltigt truckkort A1-4, B1-5, D1
B-körkort är ett krav
Har en annan sysselsättning på minst 50%
Kan jobba minst 2-3 dagar i veckan
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av flera trucktyper (motvikt, skjutstativ, ledstaplare, höglyftande plocktruck)
Tidigare arbete med orderhanteringssystem eller SAP
Erfarenhet av lastning/lossning och säkring av gods
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, struktur, problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Som en av oss
Som konsult via Lernia erbjuds du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under uppdraget finns en konsultchef som stöttar dig i din utveckling och ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela landet. Vi erbjuder varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din kompetens- och karriärutveckling.
Hur du söker tjänsten
För att ansöka, fyll i ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta gärna boras.bemanning@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
https://connect.lernia.se
503 30 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
