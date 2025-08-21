Extrajobb som terminalarbetare!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Umeå
2025-08-21


Visa alla lagerjobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige

Tycker du om att arbeta praktiskt och söker ett fartfyllt och utvecklande extrajobb? Vi söker glada terminalarbetare till ett av Sveriges största företag!

Vill du vara en viktig del i logistikkedjan och bidra till att varje paket når sin destination? Som terminalarbetare hos vår kund är du länken mellan människor och företag, där du gör vardagen enklare för alla i Sverige. Du arbetar i en aktiv miljö där du tillsammans med kollegor ser till att gods och paket hanteras smidigt och effektivt.

I din roll utför du uppgifter som bidrar till att det dagliga flödet rullar på som det ska. Exempel på arbetsuppgifter kan vara truckkörning, sortering, lastning och lossning. Inför uppdragets start får du en gedigen upplärning så att du känner dig trygg och väl förberedd inför dina arbetsuppgifter.

I denna roll kommer du jobba extra vid behov under tidig morgon, kväll och natt. Vi söker därför personer som gärna är flexibel och kan jobba olika tider.

DETTA SÖKER VI

Som person tror vi att du är ambitiös, noggrann och effektiv med ett högt engagemang. Du är flexibel och lösningsorienterad där du trivs med att arbeta fysiskt och att samarbeta med andra. För ditt arbete tar du stort eget ansvar, där du utför dina uppgifter säkert och med kvalitét. Du representerar även bolaget med ett leende på läpparna och drivs av att ge det där lilla extra.

Publiceringsdatum
2025-08-21

Kvalifikationer
• Har truckkort A2.
• Har en grundläggande datavana.
• Trivs med ett fysiskt arbete.

• B-körkort samt ADR-utbildning är meriterande, men inget krav.

Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta team Umeå. Varmt välkommen in med din ansökan!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Team Umeå
umea@studentconsulting.com

Jobbnummer
9469238

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):