Extrajobb som terminalarbetare!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2025-08-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
Tycker du om att arbeta praktiskt och söker ett fartfyllt och utvecklande extrajobb? Vi söker glada terminalarbetare till ett av Sveriges största företag!
Vill du vara en viktig del i logistikkedjan och bidra till att varje paket når sin destination? Som terminalarbetare hos vår kund är du länken mellan människor och företag, där du gör vardagen enklare för alla i Sverige. Du arbetar i en aktiv miljö där du tillsammans med kollegor ser till att gods och paket hanteras smidigt och effektivt.
I din roll utför du uppgifter som bidrar till att det dagliga flödet rullar på som det ska. Exempel på arbetsuppgifter kan vara truckkörning, sortering, lastning och lossning. Inför uppdragets start får du en gedigen upplärning så att du känner dig trygg och väl förberedd inför dina arbetsuppgifter.
I denna roll kommer du jobba extra vid behov under tidig morgon, kväll och natt. Vi söker därför personer som gärna är flexibel och kan jobba olika tider.
DETTA SÖKER VI
Som person tror vi att du är ambitiös, noggrann och effektiv med ett högt engagemang. Du är flexibel och lösningsorienterad där du trivs med att arbeta fysiskt och att samarbeta med andra. För ditt arbete tar du stort eget ansvar, där du utför dina uppgifter säkert och med kvalitét. Du representerar även bolaget med ett leende på läpparna och drivs av att ge det där lilla extra.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
• Har truckkort A2.
• Har en grundläggande datavana.
• Trivs med ett fysiskt arbete.
• B-körkort samt ADR-utbildning är meriterande, men inget krav.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta team Umeå. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
