Extrajobb som orderplockare i Arlöv!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö
2025-10-22
Vill du vara en del av ett innovativt och dynamiskt företag som arbetar för hållbarhet och utveckling inom logistikbranschen? Till vår kund söker vi nu en driven truckförare som brinner för att bidra till effektiva och miljövänliga logistiklösningar.
Vår kund är stolta över deras nybyggda lager, där de skapar en modern och effektiv arbetsmiljö. Lagret är designat för att optimera arbetsflöden och minska miljöpåverkan - och vi söker nu dig som vill vara med och bygga framtidens logistiklösningar tillsammans!
I arbetsuppgifterna kommer du köra truck (skjutstativ) och plocka artiklar i kunds nybyggda, toppmoderna lager. Truckkörning förekommer även i kyl och frys. Vidare förekommer allmänna arbetsuppgifter inom lager.
Arbetstiderna är förlängda måndag-lördagar dagtid 08:00-17:00. I detta uppdrag har du möjlighet att påverka dagarna du vill jobba. Du lägger själv in din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera med dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning. Vi ser gärna att du är tillgänglig att jobba 2-3 pass i veckan.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet hos vår kund i Arlöv
DETTA SÖKER VI
• Truckkort A1-4 B1-4
• Har erfarenhet av att köra skjutstativstruck i en lagerverksamhet
• Är noggrann, säkerhetsmedveten och har goda färdigheter inom lagerhantering
• Är flexibel
Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Detta är ett deltidsjobb.
211 33 MALMÖ
StudentConsulting Kontakt
Linnea Roos malmo.lager.produktion@studentconsulting.com
