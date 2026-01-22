Extrajobb som intervjuare
2026-01-22
Gullers söker dig som vill jobba extra som flerspråkig intervjuare. Jobbet innebär att genomföra intervjuer på offentliga platser för kunds räkning.
Målgruppen vi ska intervjua är utrikes födda personer. Vi ser gärna att du pratar god svenska då instruktioner och kommunikation är på svenska. Engelska och något mer språk som exempelvis arabiska, polska, spanska, persiska, thailändska eller somaliska är meriterande.
För att lyckas bra med jobbet ser vi att du är självständig och har lätt för att ta kontakt med nya personer. Arbetet utförs på centrala platser och i bostadsområden i Sundsvall både utomhus och inomhus.
Arbetstiderna kan variera och är flexibla. Lönen är timlön eller per intervju.
KAPI / Gullers Grupp är en kommunikationsbyrå med fokus på inkluderande kommunikation och insikt. Vi finns för alla myndigheter och företag som vill nå ut till utrikes födda målgrupper i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: pelle.froberg@gullers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb Sundsvall". Arbetsgivare Kapi AB
(org.nr 556771-3283), https://kapiagency.se Arbetsplats
Kapi Ab / Gullers Grupp Jobbnummer
9698611