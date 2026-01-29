Extrajobb som frukostvärdinna/värd
Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-01-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB i Göteborg
Vi är ett hotell och vandrarhem i centrala Göteborg - högst upp på Linnégatan mittemot Slottsskogen. Med vårt unika läge erbjuder vi närhet till stadens alla nöjen och evenemang, turistattraktioner såväl som lugnet i Slottsskogen. Vi erbjuder våra gäster ett modernt, fräscht och enkelt boende och vi strävar efter att vara det bästa alternativet inom vår prisklass. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team. Vi söker självständiga, ansvarsfulla och drivna medarbetare som brinner för serviceyrket.
Nu söker Linnéplatsens Hotell Vandrarhem och vårt systerhotell Hotel Vanilla en frukostvärdinna/värd för frukostservering. Du är schemalagd varannan helg men även extra vid behov. Det kan bli några tillfällen extra per månad, både vardag och helg. Frukostpassen med förberedelser och efterstäd är ca 4-6 h. Du ska kunna vara behjälplig i städ vid behov.
Har du tidigare erfarenhet av servering och städ är det en klar fördel. Det är ett måste att du är effektiv och stresstålig. Vidare är det viktigt att du är välorganiserad och har ett öga för detaljer samt tycker om att servera och skapa en trevlig frukostmiljö. Då du har mycket gästkontakt måste du vara serviceinriktad och trivas med att vara representant för hotellet.
Tjänsten innebär enklare tillredning och servering av frukostbuffé, att vara behjälplig frukostgäster, efterstädning och förberedelser till nästa dag. Vid hög beläggning på hotellet behöver vår ordinarie städpersonal hjälp så då förväntas du avlasta i städningen. Detta gäller främst sommar.
Du har förtur till sommarjobb.
Hoppas att du vill jobba hos oss! Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ansokning@boilinne.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärdinna/värd". Arbetsgivare Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB
(org.nr 559051-7107), http://www.boilinne.se
Linnéplatsen 8 (visa karta
)
413 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Linnéplatsens Hotell & Vandrarhem AB Jobbnummer
9711335