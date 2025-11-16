Extrajobb snöröjning köpcentrum

Lillegräv & Transport AB / Renhållningsjobb / Nacka
2025-11-16


Vi söker snöröjare som kan skotta snö och sanda för hand nattetid på köpcentrum i södra Stockholm.

Vårat helhetsuppdrag och mål är att hela köpcentrumet med alla tillhörande fastigheter inkl infartsvägar, parkeringar, gångvägar, nödutgångar och entréer ska vara snöröjda och halkbekämpade på morgonen när företag och butiker öppnar sin verksamhet.

Urval kommer att göras löpande och tjänsterna kan vara tillsatta innan ansökningsperiodens slut.
Uppdraget gäller hela vintersäsongen 25/26.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Info@lillegrav.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöröjning handskottare".

Arbetsgivare
Lillegräv & Transport AB (org.nr 559034-4320)

Arbetsplats
Nacka

Jobbnummer
9606749

