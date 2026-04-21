Extrajobb på terminal - DHL i Gävle
2026-04-21
Vill du arbeta extra i en fartfylld miljö där laganda och tempo står i fokus? Vi söker nu drivna och arbetsvilliga medarbetare till vår kund DHL i Gävle!Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Detta är ett extrajobb med varierande arbetstider, där du främst arbetar nätter - men även kvälls- och dagpass kan förekomma. Arbetet sker på terminal och innebär ett högt tempo med fokus på pakethantering.
Arbetstider (vardagar):
10:45-19:15
15:00-19:00
22:30-07:00
(Tiderna kan justeras med cirka ±1 timme)
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Paketsortering
• Truckkörning (främst ledstaplare, viss motvikt kan förekomma)
• Övrigt terminalarbete - du är en viktig del av hela flödet
Observera att tjänsten inte enbart innebär truckkörning - det är ett varierat arbete där du förväntas hjälpa till där det behövs.
Vem är du?
• Truckkort (krav)
• Truckvana, särskilt av ledstaplare
• Goda kunskaper i svenska
• Prickfritt belastningsregister
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
DHL Kontakt
Valdemar Aksberg support@uniflex.se Jobbnummer
9868107