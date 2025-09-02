Extrajobb på lager i Örebro
Astani Wear AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2025-09-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Örebro
, Västerås
, Norrköping
, Linköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får använda både kropp och knopp, ta eget ansvar och jobba med härliga kollegor? Vi söker dig som gillar ordning och reda, är pålitlig och vill jobba på ett välstyrt lager i Örebro.
Du blir en del av ett härligt team som ser till att allt flyter - perfekt för dig som pluggar, jobbar deltid eller vill ha ett aktivt jobb vid sidan av.
Vad du kommer göra?
Plocka och packa ordrar
Ta emot leveranser och hantera returer
Hålla rent och snyggt på lagret
Använda lagersystemet för att hålla koll på varorna
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ta i, har koll på läget och trivs när det är mycket att göra. Erfarenhet är ett plus men inget måste - din vilja att lära dig och ta ansvar är det viktigaste!
Ett plus om du:
Är noggrann och gillar att jobba självständigt
Klarar av fysiskt arbete
Kan lite om datorer
Pratar och skriver svenska
Om jobbet
Plats: Örebro
Omfattning: Deltid, flexibla tider
Start: Så snart som möjligt
Låter det kul?
Skicka in din ansökan idag! Vi intervjuar löpande och kan tillsätta tjänsten snabbt.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9488696