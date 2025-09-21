Extrajobb på lager i Helsingborg!
2025-09-21
Vi söker dig som är flexibel, effektiv och en riktig lagspelare till vår kund i Helsingborg!
Arbetet innebär att man arbetar i högt tempo och med noggrannhet. Arbetet är fysiskt krävande. Man jobbar tillsammans i ett härligt team med stark laganda.
Arbetsuppgifterna är varierande, exempel på arbetsuppgifter är:
• Truckkörning
• Plock
• Pack
• Påfyllning av varor
Arbetstiderna är förlagda mellan 07-18 och man behöver vara tillgänglig minst 2 vardagar i veckan.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund Postnord.
DETTA SÖKER VI
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Krav:
• Studerar på minst 50 % i två år till eller har en annan sysselsättning på minst 80 %.
• Är tillgänglig minst 2 vardagar i veckan.
• Har körkort och tillgång till bil
• Har god läsförståelse
• Meriterande med truckkort
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
