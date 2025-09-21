Extrajobb på lager i Båstad!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Båstad Visa alla lagerjobb i Båstad
2025-09-21
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Båstad
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Har du öga för detaljer, gillar att ta ansvar och trivs med att arbeta tillsammans med andra? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Arbetsuppgifterna är varierande och är exempelvis
• Truckkörning
• Plock
• Packning
• Kontakt med kunder
• Påfyllning
Arbetstiderna är 7:15-16:00. Behovet är som störst på måndagar och det är krav på att kunna jobba måndagar. Man behöver också vara flexibel för att kunna jobba andra vardagar vid behov.
Slutgiltig kandidat kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund. För rätt person finns det chans till en långsiktig anställning efter den inledande anställningsperioden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som gillar att jobba med andra, är effektiv och noggrann.
Krav
• Studerande på minst 50 % ett år fram eller har en annan sysselsättning på minst 80 %.
• Har truckkort A och B
• Kan jobba på måndagar 07:15-16:00.
• Har 2 referenser
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9518873