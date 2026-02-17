Extrajobb med frihet, tempo och ansvar
2026-02-17
Pluggar du eller har ett deltidsjobb och vill ha ett extraarbete med tempo, ansvar och frihet? Nu söker vi en Pågensäljare i Luleå för behovsanställning.
Tjänsten passar dig som kan hoppa in med kort varsel vid tillfällig frånvaro av ordinarie personal. Arbete kan även förekomma på lördagar.
Det här är ett rörligt och självständigt arbete där du ansvarar för dina butiker och ser till att hyllorna är fyllda med färskt bröd från Pågen.
• Köra ut och fylla på färska produkter i butik
• Skapa bra exponering och driva försäljning
• Bygga relationer med butikspersonal
Du arbetar självständigt men är en del av Sveriges största säljkår. Frihet under ansvar, tydligt affärsfokus och variation i vardagen är en naturlig del av jobbet.
Vi söker dig som:
• Har B-körkort (krav)
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Är ansvarstagande och strukturerad
• Trivs med tempo och eget ansvar
• Gärna har erfarenhet från butik eller försäljning
Rätt inställning och driv är viktigare än ett långt CV.
Anställningsform: BehovsanställningStart: Snarast enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag.
För frågor om tjänsten, kontakta säljplanerare Jörgen på telefon 040 - 32 36 49
Om PågenPå Pågen bakar vi med kärlek. Vi är ett familjeföretag i femte generationen och Sveriges ledande bageri inom färskt förpackat bröd. Varje dag levererar vi färskt bröd till butiker över hela landet - tillsammans.
Vi undanber oss vänligen men bestämt all form av försäljning och kontakt från rekryterings- och annonssäljare. Vi har valt våra kanaler för annonsering av denna tjänst.
