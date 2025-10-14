Extrajobb lagerarbetare Mölndal
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2025-10-14
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du en huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller ett annat arbete, och vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Vi söker nu lagerarbetare på deltid till vår kund i Mölndal!
Vi söker en praktiskt lagd och självgående person som vill arbeta extra hos vår kund i Mölndal. Tjänsten passar dig som trivs i en verkstadsmiljö och tycker om varierade arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
• Godsmottagning och hantering av inkommande leveranser
• Truckkörning
• Enklare vaktmästeriuppgifter
Arbetspassen är förlagda måndag-fredag 07:00-16:00, och du arbetar extra vid behov. Tjänsten är med start omgående. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund i Mölndal.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt och ta egna initiativ. För att trivas i tjänsten behöver du vara praktiskt lagd.
Vi söker dig som:
• Har truckkort och god körvana
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Är flexibel och kan hoppa in vid behov
• Har tidigare erfarenhet inom lagarbete
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9556965