Extrajobb inom fordonsindustrin
2025-09-02
Vi söker dig som vill arbeta extra. Du ska kunna arbeta både under dag-, kväll- och nattid inom industrin.
Arbetsuppgifterna kommer variera och bland annat innebära kvalitetskontroll av komponenter i form av avsyning, sortering och mätning, samt montering, lager och logistik, truckkörning. Bakgrund
Vi söker dig som är driven, ansvarsfull, och som vill jobba mycket under hösten. Du har rätt inställning till arbete och alltid ett leende på läpparna. Du tar gärna jobbpass både ofta och på kort varsel och trivs i att jobba i högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• Du har en annan sysselsättning på minst 50 % och det är ett krav att du kan visa upp ett giltigt intyg på detta. Exempelvis studerar du.
• B-körkort
• Truckkort Om företaget
Vi jobbar med ett antal företag runt om i Skaraborg och du kan komma att få möjlighet att jobba hos flera av våra kunder.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
