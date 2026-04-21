Extrajobb Hos Dfds I Jönköping
2026-04-21
Vem vi söker
Detta är ett perfekt uppdrag för dig som vill kombinera jobb med studier eller ett annat heltidsarbete, och samtidigt få erfarenhet från logistiken.
Om tjänsten I denna roll kommer du att arbeta flexibelt med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att plocka och packa varor på ett effektivt, noggrant och modernt sätt, ofta med hjälp av digitala system och hjälpmedel. Du ansvarar för att säkerställa att rätt produkter hanteras och levereras i tid med hög kvalitet.
Arbetet utförs i ett sammansvetsat team där samarbete, kommunikation och ansvarstagande är centrala delar av vardagen. Tempot är stundtals högt, vilket ställer krav på att du är strukturerad, stresstålig och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Samtidigt värdesätts en positiv inställning och en god laganda högt, då arbetsmiljön präglas av engagemang och gemenskap.
Truckkörning är en naturlig del av arbetet och förekommer dagligen. Du kommer att hantera gods på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter. Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter inom lagret förekomma, såsom inleveranser, inventering, påfyllning av varor samt allmän ordning och struktur på arbetsplatsen.
Arbetstider Arbetet innebär varierande arbetstider då verksamheten bedrivs både dag- och nattetid. Vi har ett flexibelt bemanningsupplägg där du som medarbetare har möjlighet att arbeta både på förbokade pass och med kortare varsel.
En del av bemanningen sker dag till dag, vilket innebär att du behöver vara tillgänglig och kunna tacka ja till arbetspass med relativt kort framförhållning. Det finns ett krav på att du är tillgänglig ett visst antal dagar per vecka för att kunna vara aktuell för uppdrag.
För rätt person finns även goda möjligheter till längre uppdrag, exempelvis under sommarperioden eller vid behov av utökad bemanning.
Krav för tjänsten
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du behöver studera på 100% eller ha ett heltidsjobb
Kan arbeta angivna tider och delta i upplärningen
Truckkort
Kunna ta dig till och från arbetet.
Viktiga egenskaper För att trivas i rollen tror vi att du är:
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Gillar att arbeta i team och bidra till ett positivt arbetsklimat
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
