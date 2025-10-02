Extrajobb för studenter - kockar i Stockholm
Bemanningshjälpen Stockholm AB / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2025-10-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanningshjälpen Stockholm AB i Haninge
Extrajobb för studenter - kockar i Stockholm
Bemanningshjälpen Stockholm AB kommer inom kort erbjuda extrajobb för studenter som vill arbeta som kockar i restaurangbranschen i Stockholm.
Vi kvalitetssäkrar alla våra konsulter, eftersom vi lämnar kundnöjdsgaranti till våra kunder. Därför är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av yrket.
Detta är en intresseanmälan - vi sparar din profil i vår kandidatbank och kontaktar dig när passande uppdrag dyker upp.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
• Du är student och har tidigare arbetat som kock.
• Du kommer behöva visa upp ett studieintyg som bekräftar att du studerar.
• Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Utbildning inom restaurang eller hotell (exempelvis restaurangskola), men inget krav.
Vi söker dig som:
• Är noggrann, stresstålig och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
• Har en positiv inställning och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Arbetsuppgifter kan vara:
• Matlagning och mise en place i à la carte, buffé eller event.
• Tillagning och uppläggning av varmrätter, förrätter och desserter.
• Förberedelser inför banketter, bröllop och konferenser.
• Frukost- och lunchservering på hotell och restaurang.Så ansöker du
Skicka CV, kort presentation och en bild på dig själv.
Enklast är att du går in på vår hemsida www.bemanningshjalpen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Kock". Arbetsgivare Bemanningshjälpen Stockholm AB
(org.nr 559494-1428)
Poseidons Gränd 11 (visa karta
)
136 46 HANDEN Jobbnummer
9536412