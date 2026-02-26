Extraarbete som kock i storkök
Statens institutionsstyrelse / Restaurangbiträdesjobb / Sollefteå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sollefteå
2026-02-26
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Sollefteå
, Mark
, Vindeln
, Hedemora
, Fagersta
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Vemyra söker dig som kan arbeta på vikariat i sommar och som med kort varsel kan rycka in vid tillfällig sjukfrånvaro, men som även kan vara ersättare vid ordinarie personals ledigheter.
Arbetet innebär att du vardagar under dagtid, tillsammans med övrig kökspersonal, tillser att institutionens ungdomar får mat fem dagar i veckan samt förebereder helgens måltider. Servering ombesörjs av behandlingspersonal. Du tillagar lunch och middag, packar varor och förbereder varor inför beställning till avdelningarna samt vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter i ett storkök.Kvalifikationer
• Erfarenhet från arbete i kök, restaurang eller med livsmedelsproduktion.
• Kunskap om husmanskost och intresse för vegetarisk matlagning samt stort intresse av att laga god och näringsriktig mat från grunden till våra ungdomar och vår personal.
• God samarbetsförmåga, är lyhörd, flexibel och servicemedveten.
• Förmåga att kunna planera/strukturera och hålla tidsgränser.
• Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift då mycket kommunikation sker såväl internt som externt.
• Meriterande om du har storköksutbildning, kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, pågående eller slutförd.
Personlig lämplighet har en central betydelse.
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Anställning:
Tjänsten är timanställning vid behov och tillträde sker enligt överenskommelse med början nu i sommar. Det finns möjlighet att arbeta både längre perioder och enstaka arbetspass vid korttidsfrånvaro.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Intervjuer kan ske innan sista ansökningsdag.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Institutionschef
Aron Sivapalan aron.sivapalan@stat-inst.se 010 453 34 01 Jobbnummer
9764508