Extraarbete snöröjning Sundsvall
2025-10-21
Om tjänsten som snöskottare
Som snöskottare hos Svensk Markservice kommer du hjälpa ordinarie personal med snöröjning vid kommande snöfall samt halkbekämpning då det finns risk för sådan. Din primära arbetsuppgift kommer vara handskottning med skyffel och halkbekämpning genom sandning.
Behovet styrs av vädret, därför söker vi dig som kan hoppa in och jobba med kort varsel och vid oregelbundna tider. Vi söker dig som är tillgänglig fram till den 31 mars. Dina arbetspass kommer att vara olika långa och förlagda då snön väl faller. Detta innebär att passen kan komma att hamna någon gång under dygnets 24 timmar. Inkallning kan ske både med kort varsel och i god tid. Vi söker dig som...
Svenskt körkort är ett krav och tillgång till bil är meriterande.
Du är även prestigelös och har god fysisk kondition samt en hög arbetsmoral, du ska även kunna kommunicera muntligt med kollegorna utan hinder. Vidare ser vi inget hinder att du har en annan huvudsaklig sysselsättning. Till exempel är student, pensionär, egenföretagare, annat deltidsjobb eller har en flexibel anställning som gör att du kan hoppa in med kort varsel. Vi ser gärna att du är tillgänglig under hela perioden.
Förutsättningar för tjänsten
Svenskt B-körkort
God fysisk kondition
Morgonpigg
Varaktighet, arbetstid Varierat oktober-mars Vi kommer att intervjua löpande, därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan snarast möjligt. Det finns goda förutsättningar för att få fortsatt säsongsanställning inom grönyteskötsel efter vintersäsongen.
