Extraarbetare sökes Diskare (kvällar & helger)
2026-05-23
Vi söker en extraarbetare till disk i restaurang för arbete vid behov. Arbetspassen är främst kvällar, särskilt fredagar och lördagar. Tjänsten passar dig som gillar ett högt tempo och inte är rädd för fysiskt arbete.
Som diskare är du en viktig del av teamet och bidrar till att restaurangen fungerar smidigt samt hjälper till att skapa en bra upplevelse för våra gäster. Du ansvarar för att hålla kök, diskrum och utrustning rena och organiserade.Publiceringsdatum2026-05-23Dina arbetsuppgifter
Disk av tallrikar, glas, bestick och köksutrustning
Grovdisk av kastruller, stekpannor och plåtar
Städning och underhåll av kök och diskrum
Hjälpa till med varuhantering och källsortering
Enklare förberedelser i köket vid behovKvalifikationer
Minst 20 år
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Klarar av ett fysiskt krävande arbete i högt tempo
Tjänst: Deltid / extra vid behov
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9924938