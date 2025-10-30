Extra vid behov Piteå
2025-10-30
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Vi söker dig som vill jobba extra vid behov i Piteå.
Både i centrala delarna av kommunerna men även i kringliggande byar och samhällen.
Vi har assistansberättigade kunder med varierande ålder, kön och funktions variationer.
Du kan vara man, kvinna, ung eller gammal. Det ända grundläggande kravet vi har är att du ska ha fyllt 18 år och vara intresserad av att arbeta som personlig assistent.
Utöver de grundläggande kravet kan specifik krav till komma på vissa av de tjänster vi har.
• Betald inskolning på aktuell arbetsplats.
• Goda möjligheter till fortsatt anställning.
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent hos oss är du välkommen att skicka in din ansökan.
Tjänsterna tillsätts löpande!
Ansökan bör bestå av CV+ personligt brev. I din ansökan ska det framgå om du är rökare, har körkort, har allergier eller har pälsdjur hemma.
Inget av de nämnda är ett hinder för din möjliga anställning hos oss på Din Förlängda Arm, utan den kunskapen om dig är en förutsättning för att vi ska kunna göra en god matchning mellan dig och de assistansberättigade som finns i vår verksamhet.
Dina arbetsuppgifter är varierande beroende på vilken assistansberättigade du kommer att arbeta med.
Gemensamt för alla arbeten hos oss är att du fungerar som ett mänskligt redskap i en annan persons vardag och liv.
Du kommer få ett varierande arbete och din närvaro och prestation på arbetet kommer att få betydelse för en annan individ.
Din Förlängda Arm AB är ett Norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige.
Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av dom största privata assistansanordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Har du jobbat som personlig assistent tidigare eller är du nyfiken på att prova på jobbet som personlig assistent kan detta vara jobbet för dig!
För oss på Din Förlängda Arm är din personliga lämplighet och inställning viktigare än din yrkesvana. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
www.dfarm.se Arbetsgivare Din Förlängda Arm i Norr AB
(org.nr 556514-9282), http://www.dfarm.se
Aronsgatan (visa karta
)
941 62 PITEÅ
9581882