Extra/Sommarjobb på Överste Mörner

2026-01-19
Letar du efter ett givande extrajobb vid sidan av studierna med möjlighet till heltid under sommaren? Vi söker både kockar, köksbiträden, bartendrar, servitriser/servitörer samt diskare. Erfarenhet är meriterande men inget krav, det viktigaste är en bra inställning!
Överste Mörner Pub & Grill är en framåtsträvande restaurang i centrala Linköping belägen precis vid stadens hjärta; Stora Torget. På sommaren frodas torget och Överste Mörners uteservering fylls med gäster som kommit för att njuta av mat och dryck med goda vänner. Det är mycket liv och rörelse, så du som föredrar ett aktivt arbete med mycket att göra skulle förhoppningsvis finna arbetsglädje här. Inne i restaurangen möts du av en inbjudande miljö i äkta engelsk pub-anda med härlig musik i bakgrunden. Vi erbjuder en bred och variationsrik meny och har ett stort sortiment av dryck, med fokus på god öl i alla dess former. Vi räknar med att anställningen kommer igång i mars.
Som Extraarbetare förväntas jobba i första hand på helgerna. Som medarbetare på Överste Mörner är det viktigt att du är socialt intelligent och har ett inre driv. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder. En positiv inställning och nära till ett leende i alla lägen är egenskaper både vi och våra gäster värderar högt. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet.
Låter det intressant? Tveka inte att söka. Vi ser fram emot din ansökan!
