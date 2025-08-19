Extra servispersonal till Sjöstadsgruppen
Älskar du restaurangbranschen men har lämnat för att studera eller jobbar med något annat nuförtiden? Vi söker dig som vill jobba extra och som vill bestämma din arbetstid utefter ansökningsbara extrapass.
Vi söker
Du har passion för service, drivs av tempo och är kvalitetsmedveten. Du gillar att jobba i team där ni ställer upp för varandra för att nå våra gemensamma mål, att skapa den bästa möjliga restaurangupplevelsen för våra gäster. Du har glimten i ögat, är stresstålig och har förmågan att växla upp när det behövs då tempot stundtals är väldigt högt. Publiceringsdatum2025-08-19Erfarenheter
• Gärna från 2 års erfarenhet från à la carte servering.
• En hög ambitionsnivå och vilja att ständigt utvecklas.
• God kommunikations- och problemlösningsförmåga.
• Barkunskap är meriterande.
Det här kan vara ditt drömjobb om du värderar
• Kvalité och service, i allt du gör.
• Att vara en del av ett team där vi tillsammans skapar den bästa upplevelsen för våra gäster.
• Att tillhöra ett roligt och passionerat gäng.
Vi erbjuder
I koncernen Sjöstadsgruppen ingår Restaurang Himlen, högst upp i Skrapan mitt på Södermalm och Sjöstaden Skybar i Hammarby sjöstad. Som extrapersonal hos oss är du välkommen att jobba på bägge restauranger eller enbart någon utav dem. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadsgruppen AB
(org.nr 556712-9613) Arbetsplats
Sjöstadsgruppen Jobbnummer
9465009