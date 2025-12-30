Extra personal till Olas städ och allservice

Olas städ och allservice / Städarjobb / Skövde
2025-12-30


Vi på Olas städ och allservice i Skövde söker extra personal omgående.
Erfarenhet av hemstäd och företagsstäd är bra.
Vi är ett litet företag, så det är viktigt att du kan arbeta själv och ihop med kollegor. Att kunna vara flexibel är viktigt.
Det är viktigt att du inte röker eftersom vissa kunder är astmatiker.
B-körkort är ett måste.
Skicka ansökan och ett personligt brev till ola@olasstad.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: ola@olasstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra personal".

Arbetsgivare
Olas Städ och Allservice
Vältvägen 1 (visa karta)
549 37  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Olas städ och allservice

Jobbnummer
9666553

