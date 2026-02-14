Extra personal till Olas städ och allservice
2026-02-14
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Vi på Olas städ och allservice i Skövde söker timanställd personal omgående.
Erfarenhet av hemstäd och företagsstäd är bra.
Vi är ett litet företag, så det är viktigt att du kan arbeta själv och ihop med kollegor. Att kunna vara flexibel är viktigt.
Det är viktigt att du inte röker eftersom vissa kunder är astmatiker.
B-körkort är ett krav.
Skicka ansökan och ett personligt brev till ola@olasstad.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: ola@olasstad.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra personal".
Vältvägen 1 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Olas städ och allservice
9743046