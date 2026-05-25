Skolsköterska till Förskole- och grundskoleförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever - tillsammans formar vi framtiden.
Du kommer få arbeta i Team Norr (Buaskolan, Väröbackaskolan, Deromeskolan, Vidhögeskolan). Totalt kommer det vara 3 skolsköterskor i Team Norr varav 2 av dem redan är på plats.
Arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss har du ett meningsfullt och självständigt uppdrag där du är en nyckelperson för elevernas hälsa och välmående. Du tillhör den medicinska elevhälsan och har ett nära samarbete med såväl skolan som centrala stödfunktioner.
Hos oss blir du en del av ett professionellt nätverk av kollegor där vi erbjuder stöd, gemensam kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att du ska utvecklas och känna dig trygg i ditt yrkesansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
* Ansvara för elevhälsans medicinska insatser enligt basprogrammet, vilket innefattar bland annat hälsobesök, vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet, tillväxtkontroller och öppen mottagning.
* Vara en aktiv del av skolans elevhälsoteam (EHT) där du bidrar med din medicinska expertis för att skapa lärmiljöer som främjar elevernas hälsa.
* Samverka med elever, vårdnadshavare och skolans personal samt hålla i externa kontakter med aktörer som exempelvis barnmedicin och BUP.
* Dokumentera arbetet digitalt i journalsystemet Prorenata och säkerställa en hög patientsäkerhet i alla led.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en självständig roll där du med hög yrkesintegritet driver och ansvarar för det medicinska arbetet på din skola. Du har ett strukturerat arbetssätt som säkerställer att elevhälsans insatser genomförs med god ordning och hög patientsäkerhet.
Som person är du skicklig på att skapa förtroende, vilket gör dig till en trygg punkt för eleverna och en naturlig samverkanspartner för vårdnadshavare. Du ser samarbete som en framgångsfaktor och bidrar med din medicinska expertis i teamet för att tillsammans skapa en miljö där varje elev kan må bra och lyckas i skolan.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom elevhälsan
* Vana vid digital dokumentation, särskilt i systemet Prorenata
* Erfarenhet av tvärprofessionellt arbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Kenth Venöstrand kenth.venostrand@varberg.se +46340699418 Jobbnummer
9925181