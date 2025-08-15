Extra åklagare
2025-08-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
Dina arbetsuppgifter Åklagarmyndigheten söker dig som vill ha en central roll i brottsbekämpningen. Som åklagare använder du rättspraxis i teori och praktik under stort eget ansvar och i samarbete med andra.
Som extra åklagare kommer du att arbeta med alla delar i förekommande brottmålsärenden på en allmän åklagarkammare. Du kommer att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan samt att processa i domstol.
Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter med goda karriär- och utvecklingsmöjligheter samt flexibla arbetstider. Från den första arbetsdagen erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling.
Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som har
svenskt medborgarskap
nordisk juristexamen
notariemeritering från tings- eller förvaltningsrätt
erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete i minst två år efter din notarietjänstgöring, främst inom brottmål. Här avses i första hand arbete som hovrättsassessor, advokat eller annan juridisk erfarenhet av arbete med brottmål.
Som person vill vi att du
har ett stort intresse för straff- och processrätt
är juridiskt skicklig
har en förmåga att samarbeta och leda andra
är drivande, kan organisera och prioritera ditt arbete och fatta självständiga beslut
är stabil och har ett gott omdöme
har en god analytisk förmåga och förmåga till kritiskt tänkande
har god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Antagningsförfarandet Anställningen som extra åklagare är en särskild visstidsanställning eller en meriteringsanställning om minst tolv månader, innan du kan få dispens att bli tillsvidareanställd som kammaråklagare.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
I det fall den sökande som får uppdraget innehar en anställning vid Ekobrottsmyndigheten eller inom Sveriges domstolar, tillämpas kollektivavtalad tidsbegränsad anställning (s k meriteringsanställning).
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
