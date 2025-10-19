Expressare och Grovarbetare sökes!
Burgos Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Järfälla Visa alla grovarbetarjobb i Järfälla
2025-10-19
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burgos Entreprenad AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker medarbetare för intag av material på olika byggarbetsplatser.
Ditt arbete går ut på att bära in diverse material. Vi jobbar framför allt mot golvföretag. Exempel på material som du kommer bära in på olika arbetsplatser är: Parkett, stavparkett, linoleummattor, lim, kakel, spackel mm.
Vi jobbar även med intag av kök, garderober samt gips
Du kan även komma att bemanna olika företag som jobbar med Balkonger, Rivning samt golvavjämning.
Du behöver tidigare erfarenhet inom flytt och bygg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@burgos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DELTID25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burgos Entreprenad AB
(org.nr 556812-7905)
Skarprättarvägen 1B (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Burgos Entreprenad AB Jobbnummer
9563691