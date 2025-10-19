Expressare och Grovarbetare sökes!

Burgos Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Järfälla
2025-10-19


Vi söker medarbetare för intag av material på olika byggarbetsplatser.
Ditt arbete går ut på att bära in diverse material. Vi jobbar framför allt mot golvföretag. Exempel på material som du kommer bära in på olika arbetsplatser är: Parkett, stavparkett, linoleummattor, lim, kakel, spackel mm.
Vi jobbar även med intag av kök, garderober samt gips
Du kan även komma att bemanna olika företag som jobbar med Balkonger, Rivning samt golvavjämning.
Du behöver tidigare erfarenhet inom flytt och bygg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@burgos.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DELTID25".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Burgos Entreprenad AB (org.nr 556812-7905)
Skarprättarvägen 1B (visa karta)
176 77  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Burgos Entreprenad AB

Jobbnummer
9563691

