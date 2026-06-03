Expressarbetare

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Visby Flyttningsbyrå AB / Fordonsförarjobb / Gotland Visa alla fordonsförarjobb i Gotland
2026-06-03
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Lastbilschaufför/Flyttpersonal till Väletablerat Företag inom Flyttbranschen
Vill du bli en del av ett väletablerat företag i flyttbranschen med utgångspunkt från Visby? Vi söker en ansvarsfull och engagerad lastbilschaufför/flyttpersonal som vill bidra till vårt framgångsrika team. Vår verksamhet erbjuder flytt- och magasineringstjänster både på den nationella och internationella marknaden, och vi behöver nu fler duktiga medarbetare för att växa tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierande arbetsdag med uppgifter som inkluderar:
Lastning och lossning av möbler och övriga ägodelar.
Transport av gods till och från olika destinationer på Gotland, fastlandet och även viss körning i Europa.
Montering och demontering av möbler vid behov.
Säker hantering och paketering av ömtåliga föremål.
Vi söker dig som:
Har god fysik och trivs med fysiskt arbete.
Är ansvarstagande, punktlig och noggrann.
Har B, C, alternativt CE-körkort.
Är en lagspelare men kan också arbeta självständigt.
Har en serviceinriktad inställning och gillar att möta kunder med ett leende.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning inom företaget.
En arbetsplats med varierande uppgifter och intressanta utmaningar.
Tjänstens omfattning:
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Start: Omgående
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag och hör av dig om du har några frågor.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@visbyflyttningsbyra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visby Flyttningsbyrå AB
(org.nr 556731-4843)
Lundbygatan 2 (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9945734