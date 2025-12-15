Exportchef till Kellfri
2025-12-15
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Kellfri berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/7JMA6Svjz3HJuq84KKsnyi?si=z0QDgSdAQAqjCcI6DMhskg
Därför är du viktig
Vill du vara med och bygga något nytt på internationell nivå? Som exportchef på Kellfri får du en nyckelroll i vår europeiska expansion, där du både leder strategiskt och är med i det dagliga säljarbetet. Här kliver du in i ett entreprenöriellt företag med stark tillväxt, engagerade kollegor och ett tydligt uppdrag: att göra det enklare för fler att driva verksamhet på landsbygden.
Det här är Kellfri
Kellfri är en helhetsleverantör av prisvärda produkter med svensk konstruktion för alla typer av lantbruk, skogsbruk och hästgårdar. Med kontroll på hela kedjan, från idé till färdig produkt, gör vi det möjligt för fler att driva verksamhet på landet. Företaget grundades 1952, omsätter cirka 370 miljoner SEK och har omkring 70 engagerade medarbetare med huvudkontor i Skara.
Kellfri AB är en del av Salix Group, ett affärsområde inom Volati, noterat på Nasdaq Stockholm. Vi har e-handel i Sverige, Danmark och Finland, och befinner oss nu i en stark internationell expansionsfas.
Vår kultur
Kellfri är ett företag med entreprenöriell anda, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av engagemang, nyfikenhet och framåtanda. Vi tror på ansvar, frihet och tydliga mål, där varje medarbetare får bidra till utvecklingen. Vi är i en expansionsresa med stark ägare, väletablerat varumärke och tydlig framtidstro.
Fokus i din roll
Som exportchef får du en central roll i att driva och utveckla vår exportaffär på den europeiska marknaden. Du kombinerar strategiskt ansvar med operativt säljarbete och bidrar direkt till att fler får ta del av våra prisvärda produkter för lantbruk, skogsbruk och hästgård. Till din hjälp har du idag ett engagerat team om två personer.
Du kommer att:
Leda, stödja och utveckla ditt team.
Identifiera, analysera, etablera och utveckla återförsäljare på såväl befintliga som nya marknader.
Ansvara för budget, prognoser och resultat.
Utveckla processer och strategier för prissättning, avtal och säljstöd.
Samverka med marknad, produkt, logistik och service för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande.
Aktivt delta i försäljning och kunddialoger.
Representera Kellfri på mässor och internationella kundevent.
Strategiskt innebär rollen att du utvecklar och implementerar Kellfris exportstrategi för Europa, samtidigt som du analyserar marknader och konkurrenter för att identifiera nya affärsmöjligheter. Du bidrar aktivt med insikter och förslag till både produktutveckling och marknad, med målet att stärka Kellfris position på den internationella marknaden. Rollen rapporterar till försäljningschefen och ingår i ledningsgruppen för försäljning.
Om vi får önska
Med erfarenhet av internationell försäljning och affärsutveckling, gärna inom B2B och via återförsäljarnätverk, kombinerar du stark ledarförmåga med driv att skapa resultat. Du är antingen redan ledare eller redo att ta steget in i din första ledarroll.
Förståelse för exportlogistik, avtal och internationella handelsregler.
God analytisk och affärsmässig förmåga, du förstår siffror, marginaler och kan förhandla på hög nivå.
Erfarenhet från maskin-, teknik- eller lantbruksbranschen kan ses som en fördel men är inget krav.
Erfarenhet av distributörer eller affärspartners på flera marknader.
God systemvana (CRM/affärssystem, Office-paketet).
Flytande svenska och engelska i tal och skrift - kan du tyska blir vi extra glada.
Är det rätt plats för dig?
Trivs du med att kombinera ett strategiskt tänkande med ett starkt operativt driv och har förmågan att omsätta planer till konkreta resultat kan detta vara rollen för dig. Du är relationsskapande, kommunikativ och inger förtroende i alla sammanhang. Med en självständig och strukturerad arbetsstil arbetar du målmedvetet mot uppsatta mål och trivs i en entreprenöriell miljö där beslutsvägarna är korta och tempot högt.
Är du redo att vara med och forma framtiden för ett företag med starkt varumärke, stort engagemang och ambitiösa tillväxtmål? Nu söker vi dig som vill göra skillnad - med både hjärta och hjärna - och ta Kellfri ut i Europa.
Bra att veta
Tillsvidareanställning med placering 2-3 dagar/vecka i Skara.
Regelbundna resor inom Europa.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Har du frågor? Kontakta rekryteringskonsult Johanna Petersson, 072-203 18 89, eller Ida Jergell, 073-706 80 80.
