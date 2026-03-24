Exploateringsingenjör
2026-03-24
Vi söker en erfaren exploateringsingenjör till samhällsplaneringsenhetens exploateringsgrupp som är redo att projektleda komplexa exploateringsprojekt.
Samhällsplaneringsenheten arbetar proaktivt för att främja fullmäktiges övergripande uppdrag om inga utsatta områden, fler arbetstillfällen och minskat klimatavtryck till 2030.
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla Sollentuna. Som exploateringsingenjör jobbar du som projektledare och är anställd i samhällsplaneringsenhetens exploateringsgrupp, som består av ca 12 vassa kollegor.
Arbetet innebär att du är med och utvecklar Sollentunas framtida stadsmiljö. Som exploateringsingenjör kommer du att projektleda kommunens exploateringsprojekt från tidigt skede till genomförande. Du kommer att arbeta brett med exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv.
Övriga arbetsuppgifter;
I rollen får du leda och bidra till spännande exploateringsprojekt - från idé till genomförande. Du förhandlar och upprättar fastighetsjuridiska avtal, såsom markanvisnings- och exploateringsavtal, och tar fram tydliga kalkyler som stöd i beslutsprocessen. Du driver markanvisningstävlingar, deltar aktivt i detaljplanearbetet och hanterar frågor kopplade till lantmäteri. Du ansvarar för köp och försäljning av fastigheter inom ramen för projekten, och tar fram väl underbyggda utredningar och rapporter som bidrar till kommunens utveckling.
Din bakgrund;
- Flera års erfarenhet av att leda exploateringsprojekt inom kommunal verksamhet eller privat sektor.
- God vana av att arbeta med fastighetsrätt och fastighetsjuridiska avtal.
- Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och trygghet i att hantera komplexa beslutsprocesser.
- Mycket goda kunskaper i relevant lagstiftning, exempelvis fastighetsjuridik, PBL och avtalsjuridik.
- Van förhandlare med förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt.
- Erfarenhet av att ta fram dokument, beslutsunderlag och kommunicera med olika interna och externa aktörer.
- Högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du är strukturerad och självgående, med förmåga att planera, prioritera och driva arbetet framåt. Du har god analysförmåga och löser komplexa problem med ett metodiskt angreppssätt. Din ekonomiska medvetenhet gör att du arbetar kostnadseffektivt och affärsmässigt.
Vi erbjuder
Sollentuna kommun har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna ha ett hållbart arbetsliv, bland annat att kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Tjänsten är placerad i nyrenoverade lokaler i Turebergshuset som ligger centralt i Sollentuna centrum. Hit är det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationer.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
I den här processen ingår bakgrundskontroll för slutkandidat.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/104".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134)
Ann-Christine Holmer 0857921000
9815653