Explainer (Tour guide)
Beredskapslyftet Ideell Fören / Resevärdsjobb / Stockholm Visa alla resevärdsjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars. Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässa den 19 mars. Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Tekniska Museet är Sveriges nationella museum för vetenskap och teknik och har i över 100 år visat hur nyfikenhet, kreativitet och gränsöverskridande samarbete kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Museet är en levande mötesplats som årligen tar emot cirka 400 000 besökare och erbjuder upplevelser som inspirerar både barn och vuxna att vara med och forma framtiden. Tekniska Museet är även verksamt genom initiativ som Tekniska on Tour samt verksamheter i Hagastaden och Tensta, och utsågs till Årets museum i Sverige 2025.
Plats:
Tekniska Museet, Museivägen 7, Stockholm
Vem vi söker:
ExplainerPubliceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
• Möta och välkomna besökare i museets utställningar
• Hålla visningar, demonstrationer och enklare experiment
• Bemanna entré och butik vid behov
• Svara på frågor, lösa problem och guida besökare genom museets upplevelser
• Bidra till en trygg, inspirerande och positiv besöksupplevelse
• Arbeta främst kvällar, helger och under lovKvalifikationer
• God yrkesmässig svenska (kan självständigt hantera de flesta arbetsrelaterade situationer)
• Engelska på medelnivå (kan delta i enklare samtal och svara på vanliga frågor)
• Intresse för teknik, vetenskap eller lärande
• Möjlighet att arbeta tidiga morgnar, kvällar och helger
Meriterande:
• Ytterligare språkkunskaper
• Erfarenhet av arbete med service, pedagogik eller publik verksamhetProfil
• Positiv, engagerad och initiativtagande i mötet med människor
• Trivs i en dynamisk miljö med varierande tempo
• Kan fatta snabba beslut och hantera flera uppgifter samtidigt
• Intresserad av att utvecklas inom pedagogik, kommunikation och service
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• Önskat startdatum: 1 juni 2026 (6 månaders provanställning)
• Deltidsanställning (20 %)
• Arbetstider: tidiga morgnar, kvällar, helger
• Lön enligt överenskommelse, beroende på erfarenhet och enligt kollektivavtal
• Subventionerad lunch eller måltidsersättning
• Arbetskläder eller uniform
Viktigt:
Denna tjänst ingår i ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja nyanlända tredjelandsmedborgare i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Kandidater som tillhör målgruppen uppmuntras att söka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9758801