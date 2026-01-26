Expert till sektionen för behandlingsstöd
Kriminalvården, Sektionen för behandlingsstöd / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för behandlingsstöd i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten som expert är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor vid Sektionen för behandlingsstöd som ligger under Avdelningen för verksamhetsinnehåll. Avdelningens uppdrag är att normera, utveckla och förbättra ett verksamhetsinnehåll av hög kvalitet för häkte, anstalt och frivård, anpassat till olika klientgruppers behov och möjlighet till ett liv utan kriminalitet.
Sektionen för behandlingsstöd har till uppgift att stödja och utveckla det återfallsförebyggande arbetet inom Kriminalvårdens verksamhetsgrenar. I detta ingår att ansvara för frågor kring Kriminalvårdens köpta vård och behandling, utveckla och uppdatera Kriminalvårdens behandlingsprogram, sprida kunskap och information om behandlingsfrågor, samordna och följa upp den stödjande miljön vid verksamhetsställen, hantera fördelningen av statsbidrag och fondmedel samt administration av Övervakningsnämnderna. Den aktuella tjänsten avser att arbeta inom området köpt vård och behandling.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vissa av Kriminalvårdens klienter är i behov av extra stöd för att minska risken för återfall i brott. Då finns olika former av utslussning för att underlätta övergången mellan fängelsetiden och livet i frihet. Kriminalvården använder sig av externa leverantörer vid de utslussningsåtgärder eller alternativ till fängelse där externt boende eller behandling ingår. I aktuell tjänst ingår bl.a. att bistå vid kravställning och upphandling av externa leverantörer, göra uppföljning av behandlingshem och avtal samt att genomföra kontrollbesök hos externa leverantörer. I uppdraget ingår även att utveckla och ta fram anvisningar samt att stödja verksamheten i frågor inom området köpt vård och behandling. Det hör även till experternas uppdrag att utbilda externa leverantörer, frivård och anstalt om avtal, utslussningsfrågor, kontraktsvård och systemstöd samt att hantera och utreda såväl externa som interna klagomål. I tjänsten ingår även att arbeta med utvecklingsfrågor och strategiska frågor inom området.
Tjänsten innefattar resor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och som tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt. Du kommunicerar tydligt och säkerställer att förväntningar och budskap når fram till alla parter. Med en god förmåga att planera, prioritera och hålla tidsramar arbetar du effektivt och ser till att arbetet blir genomfört i tid. Du har gott omdöme, gör välgrundade avvägningar och har alltid verksamhetens bästa i åtanke.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen med samhälls- beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig arbetslivserfarenhet inom vård och behandling med Kriminalvårdens eller relaterade klientgrupper
* Förmåga att växla obehindrat mellan strategiska perspektiv och mer komplexa uppgifter till att hantera frågor av direkt operativ karaktär
* Erfarenhet av självständigt arbete med uppgifter som kräver planering, samordning, kvalitetssäkring och uppföljning
* Erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt och/eller kvalificerade uppdrag
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta
* Erfarenhet av arbete i frivård eller anstalt med utslussningsåtgärder
* Erfarenhet av arbete med kontraktsvårdsutredningar
* Erfarenhet av arbete vid såväl lokal, regional som nationell nivå
* Erfarenhet av arbete inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU)
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för behandlingsstöd Kontakt
Sektionschef
Helena Nyberg 0709-711506 Jobbnummer
9703166