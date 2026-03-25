Expert inom sensorinformatik och avancerad dataanalys
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du lång erfarenhet av att arbeta med sensordata, AI eller avancerad signalbehandling - och vill bidra till Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!

Publiceringsdatum 2026-03-25

Om tjänsten
Inom verksamhetsområdet Sensorinformatik arbetar FOI med tillämpad forskning och teknikutveckling för försvars- och säkerhetstillämpningar. Vårt fokus är att analysera och skapa förståelse ur komplexa sensordata - för att möjliggöra snabba och välgrundade beslut i kritiska situationer.
Vi söker dig som vill arbeta i gränslandet mellan forskning och praktisk tillämpning. Du blir en viktig del av ett erfaret team där vi tillsammans utvecklar metoder, algoritmer och system inom exempelvis:
bild- och signalbehandling
maskininlärning och deep learning
autonoma system och robotik
sensornätverk och multisensorsystem
Tillämpningarna spänner över områden som spaning, autonoma farkoster, övervakningssystem och geoinformatik.
Som senior forskare eller specialist bidrar du med erfarenhet, helhetsperspektiv och teknisk fördjupning. Du arbetar både operativt och strategiskt i projekt, och kan på sikt ta en ledande roll.
Arbetet omfattar bland annat:
formulera problem och identifiera lösningar i nära dialog med uppdragsgivare
utveckla och utvärdera algoritmer och metoder för sensordataanalys
designa experiment, bygga prototyper och analysera resultat
omsätta forskningsresultat till fungerande tillämpningar
Dokumentera och rapportera forskningsresultat samt publicering i relevanta vetenskapliga tidskrifter och på konferenser
bidra till projektledning och teknisk inriktning
Om enheten
Beroende på din profil kommer du att placeras i någon av enheterna inom verksamhetsområdet Sensorinformatik som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik i Linköping. En central del av verksamhetsområdets forskning utgörs av utveckling och utvärdering av metoder och algoritmer för automatisk analys av sensordata från enskilda sensorer, multisensorsystem och sensornätverk. Målet är att underlätta för användare eller olika tekniska system för övervakning samt obemannade farkoster att tolka informationen. Viktiga typer av sensorer inkluderar radar, optiska, akustiska och 3D-avbildande sensorer.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Du förväntas ha en stark teknisk bakgrund och flera års relevant erfarenhet från industri, institut eller akademi.
Du har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
signalbehandling, sensorfusion och sensorinformatik
bildanalys och datorseende
maskininlärning / AI
autonoma system eller robotik
Du har en examen på högskole- eller universitetsnivå inom datateknik, teknisk fysik eller närliggande område, alternativt har motsvarande kompetens och erfarenhet som FOI bedömer som likvärdig.
Du är analytisk, initiativtagande och trivs med att arbeta i komplexa projekt där lösningarna inte alltid är givna.
Meriterande
Du är disputerad
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 19 April 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jan-Erik Mathisen. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: jan-erik.mathisen@foi.se
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.foi.se/
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Jan-Erik Mathisen +46 13 37 80 00
