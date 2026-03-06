Expert inom hemstädning - Falun Hemfrid
2026-03-06
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM ÄR ERFAHREN OCH EXPERT INOM HEMSTÄDNING I FALUN
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt om i Falun och andra delar av Sverige. Besök gärna vår hemsida www.hemfrid.se/karriar
för att se andra städer där vi söker personal i.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS
Att jobba med oss på hemfrid innebär att du får ett roligt, varierande jobb inom hemstädning. Som expert hemstädare blir du en del av ett sammansvetsat team där du själv och tillsammans med dina kollegor arbetar för att göra våra kunders vardag enklare. Du kommer att arbeta med ett härligt gäng från olika delar av världen, där vi stöttar och hjälper varandra för att skapa bästa möjliga service.
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba själv och i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla timmar
Är flexibel att arbeta utan fasta kunder
Du har körkort (B), och egen bil
Vi erbjuder dig;
Vi erbjuder dig allt från timanställning till en sysselsättningsgrad på 75 %. Beroende på vad som passar dig!
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Härliga kollegor från hela världen
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Nyfiken på var vi söker personal? Upptäck alla områden här!
HEMFRID IS LOOKING FOR EXPERIENCED AND SKILLED HOME CLEANERS IN FALUN
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. We help our customers with household services such as home cleaning, window cleaning, moving services, and much more.
We are continuously looking for new colleagues who want to work with us across Falun and other parts of Sweden. Please visit www.hemfrid.se/karriar
to see all the locations where we are currently hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Working at Hemfrid means having a fun and varied job within home cleaning. As an experienced home cleaning specialist, you will be part of a close-knit team where you, both independently and together with your colleagues, help make our customers' everyday lives easier.
You will work with wonderful colleagues from all over the world, supporting each other to deliver the best possible service.
We are looking for someone who:
Enjoys working both independently and as part of a team
Has previous experience in cleaning
Is motivated and eager to develop within the cleaning profession
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Is flexible and open to working with different customers
You hold a B driving license, and have access to your own car.
We offer:
Employment ranging from hourly work up to 75%, depending on what suits you
Collective agreement and good employment conditions
Liability insurance, health insurance, pension insurance, and wellness allowance
Training in home cleaning with a strong focus on your personal development
Friendly colleagues from all over the world
Want to join us?
We look forward to receiving your application!
If you have any questions about the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
Curious about where we are hiring? Discover all our locations here!
