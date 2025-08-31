Experienced Sushi Chef
2025-08-31
Vi på Sushi Heroes söker en passionerad och driven sushikock som vill bli en del av vårt team. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med sushi och brinna för att leverera mat av hög kvalitet.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
En trevlig arbetsmiljö i ett växande företag
Möjlighet till boende för rätt kandidat
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
Plats: Jönköping / Nässjö / Eksjö
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Ashor@sushiheroes.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559149-7507) Jobbnummer
9484031